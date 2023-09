È l'ora del debutto per Amrabat nella sfida contro De Zerbi. La prima volta senza la maglia della Fiorentina (dall'agosto 2020)

La prima volta con la maglia del Manchester United, la prima volta (dall'agosto 2020 ad oggi) senza quella della Fiorentina addosso.

È giunto il momento del debutto in Premier League per Sofyan Amrabat che, salvo sorprese dell'ultima ora, sarà in campo domani pomeriggio, alle ore 16 contro il Brighton guidato da Roberto De Zerbi. Una sfida importante per la classifica tra due squadre molto quotate.

Il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag ci spera nella sua presenza anche perché ha manifestato diversi problemi a centrocampo nelle prime giornate, con il solo Casemiro, in pratica, a reggere la baracca.

Amrabat non ha ancora giocato in Inghilterra perché si è presentato Oltremanica in condizioni fisiche tutt'altro che perfette, alle prese con un infortunio alla schiena.