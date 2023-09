Pizarro: "Arthur e Lopez non possono giocare assieme, manca uno come Amrabat e non ci sono muscoli"

Arthur più Lopez, per Italiano si può (prove sono state fatte in questi giorni), per un ex centrocampista della Fiorentina e grande interprete, come David Pizarro, l'accoppiata non è possibile.

“Per me Lopez ed Arthur sono troppo simili a livello fisico e in questo momento non ce li vedo insieme - ha detto Pizarro al Corriere Fiorentino - deve giocare o l’uno o l’altro. per me nel centrocampo viola manca uno con le caratteristiche di Amrabat, un giocatore che spezzi il gioco e faccia valere la sua fisicità”.

La soluzione è quindi questa: "Per quello che ho visto credo che accanto ad Arthur ci debba stare Duncan che è più muscolare, ma deve tenere la posizione altrimenti diventa difficile anche con lui".