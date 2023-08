Sarà Conference League, come immaginavamo e com'era giusto che fosse. La Fiorentina ci riproverà, dopo lo scotto di due finali perse, con l’imperativo di provare a vincerla. Lo ha detto Barone, lo ha fatto capire l’allenatore, lo hanno confermato i calciatori. La Fiorentina che sta nascendo sarà una squadra che, come obiettivo, avrà proprio quello di vincere qualcosa.

Il 5 a 0 in amichevole subito a Belgrado ha fatto però capire a tutti che manca ancora qualcosa, forse tanto, per diventare protagonisti. Entro una settimana arriverà il difensore centrale richiesto da Italiano. Poi si penserà al resto. I viola avrebbero bisogno di certezze e di reti pesanti. Chi scrive ha molti dubbi sulle qualità di Cabral, più che altro sul suo modo di giocare in un calcio, quello italiano, molto diverso e molto più complicato rispetto a quello a cui era abituato. Cabral però, così ci dicono, è un ragazzo serio, generoso, ambizioso. O si alza davvero il livello tecnico del reparto offensivo o non vale la pena spendere per spendere.

Chiaro che, ormai lo hanno capito tutti, a questa squadra mancano i due pezzi fondamentali per crescere di livello: portiere e un bomber. Attendendo la cessione di Amrabat, che presto ci sarà, e un rinforzo importante in mezzo al campo.

Sulle corsie esterne Sottil non ha convinto e i continui infortuni ne stanno ostacolando la crescita. Gonzalez è il più forte di tutti, ma non è mai stato un goleador. Ikone al suo primo anno in Italia non ha convinto, ma sembra avere le qualità giuste per esplodere da un momento all’altro. Anche per lui però parla wikipedia e una carriera dove, la rete, non è stata certamente una sua peculiarità. Tra due settimane, giorno più, giorno meno si comincia. Ancora una volta impegnati su tre fronti, ancora una volta alla ricerca di entrare stabilmente in Europa.

Dopo la fiducia data a Burdisso, che finalmente comincia ad incidere anche sul mercato portando a Firenze possibili futuri campioni, occorre pensare al presente. A giocatori già fatti. Italiano ha bisogno di questo, al suo terzo anno in viola. Per tentare l’impresa di portare la Fiorentina dove merita.