Amrabat se ne andrà per una cifra elevata, ma forse leggermente più bassa rispetto alle attese. E andrà al Manchester United. La Fiorentina, in questo periodo, oltre a comprare in modo interessante (specialmente Parisi), sta vendendo bene. Terzic, Igor, sono operazioni importanti in uscita dove il club viola ha davvero massimizzato le cessioni.

Adesso appunto toccherà al centrocampista marocchino. La Fiorentina con Arthur e con un altro pezzo che arriverà, ha già pensato da tempo al centrocampo del futuro senza di lui. E c'è anche il nodo Castrovilli da sciogliere. La distanza c’è, ma il pessimismo delle settimane passate potrebbe lasciar spazio a qualche raggio di luce. Non c’è tanto tempo ma nemmeno tutta questa fretta. Può bastare un incontro, un passo indietro (o in avanti se preferite) da entrambe le parti, per trovare un accordo che tutti sperano di raggiungere.

La Fiorentina può garantire a Castrovilli un progetto tecnico importante, uno stipendio comunque elevato e un ruolo centrale dal punto di vista tecnico. Le alternative per il calciatore ci sono, ma al momento non sembrano essere così allettanti. A chi conviene davvero separarsi? Forse a nessuno.

Proprio per questo l’ottimismo è doveroso, nonostante il momento, nonostante le discussioni che ci sono state. Per Italiano sarebbe importante, se non fondamentale, avere nello spogliatoio e in campo un calciatore che sa di essere viola. Oggi e domani. Serve un foglio, una penna e una firma. Per invertire una tendenza che a Firenze è diventata da molti anni a questa parte una costante: gli addii di calciatori arrivati vicini alla scadenza dei loro contratti (caso più eclatante quello di Vlahovic). Castrovilli speriamo ci sorprenda.