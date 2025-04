Questo pomeriggio il giornalista di RadioRai Filippo Grassia, durante un collegano con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento attuale della Fiorentina di Raffaele Palladino.

“Possiamo dire che l’Inter un regalo alla Fiorentina non l’abbia fatto perché si è fatta battere dal Bologna nello scorso turno, con un risultato diverso i viola sarebbero ancor piu a ridosso delle posizioni che contano. Sotto altre aspetti va anche detto che la Lazio, eliminata in Uefa, è riuscita comunque a trovare due importanti vittorie nelle ultime due partite di campionato. Intanto la Fiorentina deve fare il suo contro l’Empoli, che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio tabù: non solo per quello che è successo all’andata ma anche per quello che è avvenuto in Coppa Italia, e l’eliminazione agli ottavi di Coppa ai rigori”.

“Vietato sottovalutare l'Empoli e il fatto che non vinca da Dicembre”

Ha anche aggiunto: “Con tutti il rispetto per gli azzurri la Fiorentina deve assolutamente portare a casa i tre punti. Certo che la statistica che dice che l’Empoli non vince da dicembre mi impensierisce un po’, si era detto la stessa cosa in occasione della trasferta di Monza. Cerchiamo di non essere i benefattori delle squadre che sono in fondo alla classifica, evitiamo di ripeterci”.

“La Fiorentina deve fare il suo, le altre hanno partite molto complicate”

Ha parlato anche delle altre squadre in corsa: “Ci dobbiamo augurare che il Venezia fermi il Milan, mantenendolo a distanza di sicurezza. Poi che l’Inter batta la Roma e che magari ci sia qualche sorpresa: come nell’ultimo turno con il Parma che ha battuto la Juventus. Al di là di questo è fondamentale che la Fiorentina faccia il suo, sfruttare i passi falsi altrui sarebbe piu facile se si vincono tutte. La partita di San Siro tra inter e giallorossi è quella che può dare una grande mano ai viola: in caso di mancata vittoria degli ospiti la Fiorentina potrebbe superarli in classifica”.