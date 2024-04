Pioli lascia il Milan e la Curva Sud attacca la proprietà: "Stagione mediocre con un finale disastroso e funesto"

Non si sta concludendo nel migliore dei modi l'avventura di Stefano Pioli al Milan. L'ex tecnico della Fiorentina, prima ancora di aver perso il derby con l'Inter, ha ricevuto la comunicazione da parte del club rossonero del suo addio a fine stagione. A poche ore dal big match di Torino con la Juventus, la Curva Sud del Milan ha espresso tutto il disappunto per questa stagione:

L'attacco della Sud alla dirigenza

“La stagione volge al termine e la mediocrità che l’ha contraddistinta ha lasciato spazio ad un finale funesto e disastroso anche con le dichiarazioni scellerate di qualche dirigente e con le voci sul nuovo allenatore che ci fanno capire come siano basse le aspettative di questa dirigenza".

Pioli lascia Milano in questo clima

"Siamo abituati a stare nel gotha del calcio mondiale e voi dovete dimostrare di volerci stare e di voler costruire una squadra all’altezza visto che il Milan rappresenta un popolo abituato a vincere, se non foste interessati a questo, allora non vivreste Milano come un’isola felice”.