L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “A me piacciono i talenti, i fantasisti che fanno la differenza e che sono imprevedibili per gli avversari. Calciatori come Mutu e Gudmundsson, per rimanere sulla Fiorentina. L'islandese lo aspettiamo a braccia aperte, il suo ritorno è fondamentale per evitare che la squadra di Palladino diventi prevedibile alla lunga”.

“De Gea e Gosens sono campioni, qualcuno se l'era scordato”

Su De Gea e Gosens: “Qualcuno sottovalutava il loro curriculum da campioni. Questi sono giocatori che hanno uno spessore incredibile, che si sente sia in campo sia nello spogliatoio. La loro presenza contribuisce alla crescita dei giovani, e lo stiamo vedendo con ragazzi come Bove e Comuzzo”.

“Ranieri da capitano deve avere un comportamento diverso”

Su Ranieri: “La sua presunzione, il suo atteggiamento a volte sopra le righe è ciò che l'hanno portato a diventare un titolare. Ora però ha la fascia da capitano e deve controllarsi, perché deve dare l'esempio e quindi non può andare continuamente a protestare con l'arbitro. Detto questo, mi fa piacere che il ragazzo sia consapevole di tutto ciò e sono sicuro che imparerà".