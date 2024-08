Stronati: "Sfidare la Fiorentina è un pezzo di storia per tutto il calcio ungherese. Loro sono chiaramente favoriti, ma daremo tutto"

In vista della sfida di domani dei playoff di Conference League contro la Fiorentina, il difensore della Puskas Akademia Patrizio Stronati ha parlato a La Nazione: “Questa partita è un pezzo di storia, per noi e per tutto il calcio ungherese. Affrontiamo una squadra che ha giocato le ultime due finali della competizione e, anche quest'anno, è tra le più forti. La Fiorentina è chiaramente favorita, ma tutto può succedere nel calcio. Un avvertimento? Correremo, tanto, daremo il 100%”.

“Barak? Ci prendiamo in giro, lo facciamo per caricarci”

Sul rapporto con Barak: “Non passa giorno che non ci prendiamo in giro, ogni tanto gli ricordo l'assist che mi ha fornito in Nazionale (contro le Far Oer nel 2022, ndr). Ci sentiamo sempre prima delle partite di uno o dell'altro, è un modo che abbiamo per caricarci”.