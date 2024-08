Fiorentina-Puskas Akademia: dove vedere la DIRETTA TV. C'è una bella notizia per i tifosi viola

C'è una bella notizia per i tifosi della Fiorentina che giovedì sera non saranno presenti al Franchi per assistere all'andata dei playoff di Conference League. La sfida contro gli ungheresi del Puskas Akademia sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Calcio d'inizio del match fissato per giovedì 22 agosto alle ore 20, con l'esordio stagionale dei viola tra le mura amiche.

