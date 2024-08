Mancano undici giorni al termine di questa sessione estiva di mercato e la Fiorentina non ha di certo terminato il proprio lavoro. In viola debbono arrivare ancora due elementi (tre in caso di mancata permanenza di Amrabat) tra linea difensiva e la mediana.

Difesa

Dietro, come già scritto a parte, ballano i nomi in questo momento di Lindelof e Sagnan.

Centrocampo

A centrocampo attenzione ad Arthur che però per tornare a Firenze dovrebbe ridursi di molto l’ingaggio.

Attacco

E l’attacco? Al momento la Fiorentina si ritiene a posto. Questo fa capire che il vice Kean va individuato in chi già c'è in rosa, vale a dire Kouame o Beltran.