Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha espresso un commento sulla stagione che sta portando avanti Moise Kean, nel suo editoriale scritto per Tuttomercatoweb.

“La Fiorentina che spende 13 milioni più bonus per Kean commette un errore elementare. Quasi 20 cucuzze per uno che ha fatto zero gol, che follia! Io me li ricordo bene quelli che dicevano ‘sta cazzata, me li ricordo benissimo, perché ero io. L’azzurro con clausola da 52 milioni è diventato un colosso (mica solo per i gol) e bisogna fare i complimenti ai dirigenti viola (Pradè in testa): hanno fatto un colpaccio e ci sono anche anche De Gea, Cataldi, Fagioli, Gosens… Bravissimi".