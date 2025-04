Kean, obiettivo rinnovo: Tentativo della Fiorentina. Le grandi differenze col recente passato

Nel caso di Moise Kean, non è da escludere che la Fiorentina provi a mischiare le carte, ridiscutendo il contratto e ritoccando lo stipendio (oggi 2,2 milioni a stagione).

Un tentativo in questo senso sarà fatto, scrive stamani La Nazione: ingaggio più alto e innalzamento (o abbattimento) della clausola, questa l'ipotesi.

Le differenze coi predecessori

Rispetto agli illustri predecessori, come ad esempio Vlahovic, Kean ha qualcosa di diverso. Intanto si può escludere a priori che ci sia la Juventus fra le pretendenti. E poi ha già vissuto certe esperienze, avendo giocato la Premier con l'Everton, ed essendo stato nel PSG. Insomma, non siamo davanti ad un emergente che cerca il grande salto per la prima volta in carriera.

L'anno che porta ai Mondiali

Senza contare che il prossimo sarà l'anno che porterà al Mondiale e quindi il suo obiettivo sarà quello di giocare con continuità e rimanere su questi livelli.