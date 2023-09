Gasperini: "C'erano tutte le condizioni per vincere questa partita. Abbiamo pagato caro due disattenzioni"

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta patita contro la Fiorentina su DAZN ha detto: “C'erano le condizioni per vincerla, non devi fare errori. Una partita che abbiamo rovinato con dei brutti episodi come il primo e terzo gol. Ci sono state delle disattenzioni sulle quali dobbiamo ragionare”.

E poi: “Sul 2-2 anziché accelerare, ci siamo abbassati, il caldo si è fatto sentire. Noi non sappiamo ancora che anima abbiamo. Ci sono state possibilità per essere più incisivi e determinati, ma non lo siamo stati. Firenze e Frosinone sono due partite che potevamo non perdere e invece siamo a recriminare”.