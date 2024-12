Riccardo Galli, giornalista sportivo, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno sul mercato in arrivo e su come cambierà la rosa della Fiorentina.

“La Fiorentina dovrà essere brava a trovare un sostituto di Bove che gli somigli il più possibile per non snaturare il modulo visto finora. Non penso proprio che in questo momento, con queste certezze ottenute, si vada a cambiare qualcosa: non sarà facile sostituire Edoardo ma va fatto. Fazzini? Sento voci insistenti su di lui e non a caso: lui come Frendrup sono giocatori appetibili e assolutamente fattibili per il mercato, speriamo venga preso quello più adatto al gioco. Sono nomi di qualità, e credo sia giusto così: aldilà dell'emergenza, la Fiorentina ha gettato le basi per qualcosa di importante e quindi si deve tenere il tasso di rendimento più alto possibile".

“Il mercato sarà complicatissimo: andare ad innestare qualcosa di importante in questa formazione rodata non sarà facile, ci sono 9 intoccabili, opererei solo sulle fasce. Ferrari, Pradè e Palladino fanno bene a dire che non c'è bisogno di buttarsi sul mercato, ma sanno benissimo che dovranno stare attenti a trovare il momento giusto per investire sulle lacune che ci sono in rosa”.

“Il mercato di livello fatto in estate ha senza dubbio fatto sì che l'appeal di venire a Firenze a giocare sia cresciuto: la presenza di un Kean in gran forma, o di un campione come de Gea, è una vetrina importante per chi potrebbe diventare un giocatore della Fiorentina. Io mi immagino un giocatore che in una big non ha molto spazio, come poteva essere Adli o come sarà forse Folorunsho, penso che Firenze per questi giocatori sia una piazza interessantissima”.