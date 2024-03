Il ritorno di Barak in Nazionale è da sogno: il centrocampista della Fiorentina entra e segna il bellissimo gol vittoria - VIDEO

Che serata per il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, che torna finalmente a vivere emozioni forti in Nazionale. Il numero 72 viola fa sentire il suo peso nei minuti finali anche con la Repubblica Ceca.

Punizione stupenda di Barak

Si è appena conclusa l'amichevole contro la Norvegia, che per gli ospiti era partita male visto il vantaggio firmato Oscar Bobb. Pareggia il difensore del Torino David Zima su invito di Soucek, a fine primo tempo. Barak entra all'ora di gioco e torna in campo con la Nazionale a oltre un anno di distanza. Ma non solo: è suo il gol vittoria ed è bellissimo, una punizione a giro che inganna il portiere norvegese Nyland e si insacca sotto il sette, per il definitivo 1-2.

Ecco il video della punizione firmata Barak: