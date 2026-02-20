Tornato finalmente titolare Jacopo Fazzini, che poi ha parlato così in zona mista della vittoria della Fiorentina:

"Sapevamo che non era una partita semplice ma l'abbiamo preparata bene, siamo venuti fuori nel secondo tempo e siamo fiduciosi anche se ancora non è finita.

Mi sono divertito e penso che fosse la cosa che mi mancava da più tempo, è una grande emozione poter giocare e farlo nella Fiorentina. Nei primi minuti abbiamo fatto una partita di attesa, abbiamo saputo difenderci bene e poi siamo usciti fuori.

La Conference per noi? E' sempre stato un obiettivo, dobbiamo rimanere sempre concentrati sulle competizioni che ci rimangono e cercare di arrivare fino in fondo. E' importante stare sempre sul pezzo, quando viene data opportunità di dimostrare. Il gruppo è sano, siamo tanti ragazzi giovani e che si vogliono bene.

Come sto? Ora mi sono ripreso al 100%, ho avuto un po' di mesi un po' particolari, questo problema alla caviglia che mi portavo dietro da inizio anno. Sono rientrato non al top ma ora mi sono ripreso.

Le ipotesi di mercato? Ho cinque anni di contratto e la mia volontà è sempre stata quella di rimanere, compatibilmente con l'opportunità di giocare. E' un onore per me giocare qua e sta a me dimostrare di poter continuare qui.

Il derby con il Pisa? E' una gara importantissima, gli scontri diretti valgono più di 3 punti. Siamo in un momento positivo e dobbiamo sfruttarlo. La mezzala? E' il ruolo in cui mi trovo di più ma se c'è bisogno faccio altri ruoli".