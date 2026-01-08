Un altro esterno dopo Solomon. Ngonge da tenere presente, le difficoltà per Dominguez e Boga...
Ngonge contrastato da Mancini
La Fiorentina prenderà anche un altro esterno offensivo dopo aver messo sotto contratto Manor Solomon.
Dominguez
L'agente di Benjamin Dominguez sta cercando una soluzione per permettere al suo assistito di scendere in campo con più continuità, tuttavia la pista è complicata perché il Bologna non lascerà partire il calciatore a meno di un’offerta da 10-12 milioni come minimo. Oltretutto i rossoblù dovrebbero trovare un sostituto all’altezza del classe 2003.
Ngonge e Boga
Da tenere presente Cyril Ngonge, di proprietà del Napoli e in prestito al Torino. I viola lo avevano cercato nel gennaio del 2024. Sullo sfondo rimane Jeremie Boga, in uscita dal Nizza.
A riportare queste notizie stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.
