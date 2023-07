Esordio contro la vincitrice della Coppa Italia e gong finale contro la Samp: ecco il calendario della Fiorentina Primavera

Nella giornata odierna, è stato reso noto il calendario del campionato Primavera 1 in cui parteciperà ovviamente anche la Fiorentina di Daniele Galloppa. Alla prima giornata subito big match contro la Roma, la vincitrice dell'ultima Coppa Italia (proprio contro la Viola…). Esordio in trasferta dunque per l'Under 19 della Fiorentina.

Da segnare sul calendario anche l'appuntamento del weekend del 28 ottobre, quando i Viola si ritroveranno difronte la Juventus. I bianconeri, invece, verranno affrontati in casa nel fine settimana del 10 febbraio 2024, quando saranno ospiti del nuovo Viola Park. Ultima giornata, prevista per il 18 maggio, contro la Sampdoria. Di seguito un link per consultare tutto il calendario della truppa di Galloppa:

https://www.tuttocampo.it/Italia/Primavera/GironeA/Calendario