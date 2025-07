Un giovane difensore della Fiorentina riparte dalla Serie C: i dettagli dell'operazione

Dopo l’ottima stagione con la Primavera della Fiorentina di Galloppa quest’oggi il difensore Mirko Elia ha trovato la sua nuova squadra: il classe 2005 è ufficialmente un giocatore del Forli, squadra che milita in Serie C. Il club romagnolo sarà il primo banco di prova per il giovane centrale difensivo, che comunque vada a fine stagione farà il suo ritorno al Viola Park.

Questo il comunicato ufficiale del Forli:

“Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito annuale dalla Fiorentina per Mirko Elia che sarà un giocatore del Forlì in Serie C nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso”.