Sirene francesi e tedesche per un attaccante della Fiorentina. Ma la formula...

La Fiorentina potrebbe cedere uno dei suoi attaccanti. Christian Kouamé, come riportato da Gianluca Di Marzio, piace sia in Francia, al Nizza, che in Germania, all'Hoffenheim. Entrambi i club sono interessati al calciatore, ma nessuno dei due a titolo definitivo.

Christian Kouamé potrebbe lasciare la Fiorentina per andare all'estero. Sia il Nizza che l'Hoffenheim si sono dimostrati interessati al profilo dell'attaccante viola. Entrambi vorrebbero parlare con la Fiorentina per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Lo scorso anno l'attaccante ivoriano è stato utilizzato molto dal Italiano come "jolly" offensivo nello scacchiere della Fiorentina. Tra le gare da titolare e quelle da subentrato, Kouamé è arrivato a ricoprire tutti e tre i ruoli dell'attacco. L'allenatore lo ha schierato prevalentemente a sinistra nel tridente, ma in molte occasioni ha anche occupato l'altra fascia o, addirittura, il ruolo di punta centrale.