Duncan ringrazia Firenze: "Speravo di non dover arrivare a questo momento, Firenze e i fiorentini mi hanno insegnato tanto. Iachini e Italiano.."

Arrivato a Firenze nel gennaio del 2020, lo scorso 30 giugno era definitivamente finito nella lista degli svincolati: la Fiorentina infatti, dopo un confronto con Palladino, ha infatti deciso di non rinnovargli il contratto e di lasciarlo partire a parametro zero. Stiamo parlando del centrocampista ghanese Alfred Duncan che, dopo alcune settimane di silenzio, nelle ultime ore ha ufficializzato quale sarà la sua nuova squadra.

Il centrocampista ringrazia Firenze e tutti i tifosi viola

Il centrocampista classe 1992 da quest'oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia di Di Francesco. I due tornano insieme dopo le esperienze a Sassuolo e Cagliari. E pochi minuti fa Duncan, attraverso il proprio account Instagram, ha voluto salutare Firenze e tutti i tifosi della Fiorentina. Un semplice “Ciao Firenze” che testimonia il legame del giocatore con l'ambiente fiorentino.

Questo il messaggio pubblicato dal giocatore nel video: “Non so da dove partire, perchè di certo speravo di non arrivare a dover salutare Firenze. Ma come ogni storia c'è un inizio ed una fine, non si finisce mai di imparare e sono che Firenze e i Fiorentini mi hanno insegnato tanto. Ringrazio mister Iachini che mi ha voluto a Firenze, e mister Italiano che mi ha voluto fortemente dopo l'esperienza a Cagliari. Un saluto anche allo staff, ai magazzinieri e ai fisioterapisti che sanno quanto li amo. Ai compagni con cui ho passato questi anni, e ai tifosi e alla Curva Fiesole, dico un grazie infinito per la pazienza e il supporto di tutti questi anni. CIAO FIRENZE, vi abbraccio. il vostro JAD”.