Fiorentina-Franchi fino a maggio 2025. Poi? Intanto procede il lavoro verso la ristrutturazione del Padovani

Con il rinnovo per la convenzione alle porte della Fiorentina per lo stadio Franchi, il Corriere Fiorentino analizza quello che potrebbe essere il futuro della società viola in attesa della fine dei lavori di restyling.

“La nuova convenzione scadrà il 31 maggio 2025 - si legge sul quotidiano - E poi? La Fiorentina rimarrà al Franchi per tutta la durata dei lavori o dal 2025-26 si trasferirà al Padovani adeguato per la serie A? Lo scorso 22 aprile il Comune ha avviato la terza fase del bando per ristrutturare lo stadio del rugby: le ditte che partecipano sono state invitate a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica sulla base della documentazione tecnica scaturita dal cosiddetto «dialogo competitivo». Al termine di quest’ultima fase sarà individuato il vincitore, a cui sarà richiesto il completamento della fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere”.