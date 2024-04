Fiorentina pronta a un nuovo affondo per Carboni? L'Inter ha bisogno di soldi, ecco quanto lo valuta

Tra i giocatori che potrebbero uscire dalla neo Inter campione d'Italia c'è anche Valentin Carboni, giocatore attualmente in prestito al Monza, che la Fiorentina ha già seguito con attenzione.

All'Inter serve un tesoretto

In estate i nerazzurri cercheranno l'affondo per Joshua Zikzee, ma mancano ancora i fondi necessari per l'operazione. Questi, tra gli altri, potrebbero arrivare dalla cessione dell'argentino. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter lo valuta circa 30 milioni.

Nuovo tentativo viola?

La Fiorentina sarebbe ancora sulle sue tracce, dopo l'offerta da 20 milioni di euro rifiutata dall'Inter a gennaio. Tra le altre pretendenti ci sono Atalanta e Aston Villa.