Pomeriggio non troppo positivo per i giocatori della Fiorentina in prestito in Serie B, con due sconfitte su due per i giovani viola impegnati. La Reggiana di Lorenzo Lucchesi è caduta in casa del Palermo con il difensore viola partito titolare al Barbera nella sconfitta per 2-0 contro i rosanero. Per Lucchesi 90 minuti in campo.

Confitta esterna anche per la Salernitana impegnata a Cremona contro la Cremonese. In campo dal primo minuto Lorenzo Amatucci per i salentini, con il giocatore viola sostituito all'82esimo da Maggiore. Sconfitta per 2-1 per gli amaranto. La Reggiana di Lucchesi rimane a metà classifica intorno all'undicesimo posto con 12 punti conquistati, uno in più della Salernitana attualmente 15esima.

Pari a Cosenza per la Juve Stabia di Niccolò Fortini, che impatta 1-1 in Calabria, subendo la rimonta dei padroni di casa. Il giovane classe 2006 viola in prestito alle Vespe gioca tutta la gara offrendo una prova più che positiva.