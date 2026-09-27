I primi nomi per il post Cuesta a Parma: anche un ex Fiorentina in lizza

La notizia del pomeriggio in Serie A è l'addio di Carlos Cuesta alla panchina del Parma, con l'allenatore spagnolo che ha risolto consensualmente il suo contratto.

Nomi legati alla Fiorentina

Come riporta Sky Sport, ci sono già due nomi pronti a prendere il suo posto sulla panchina dei crociati ed entrambi sono legati al passato Fiorentina.

Post Cuesta

Il primo nome è Alberto Gilardino, ex giocatore viola, che però prima dovrebbe risolvere a sua volta il suo accordo con il Pisa. Il secondo è Roberto D'Aversa, a un passo dalla panchina viola lo scorso anno prima di una sommossa popolare del tifo viola, che ha convinto la società gigliata a virare su Vanoli. Al momento però non c'è stato alcun contatto e Gilardino sembra in pole. Tudor e Pioli, altri nomi sondati, preferirebbero aspettare altre alternative. Possibile pista interna con Corrent, allenatore della Primavera.