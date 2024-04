L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio intervenendo sulla partita giocata ieri contro il Sassuolo. Queste le sue parole: “La società ha rinnovato Nico Gonzalez, che è un buon giocatore. Diventa ottimo giocatore quando tutto funziona, ma da solo non è in grado di alzare il livello. Non so se la Fiorentina crede in lui oppure il rinnovo è servito per alzare il prezzo del cartellino”

E ancora: “Se Italiano andasse al Torino la reputo una scelta intelligente, perché sarebbe un’altra esperienza per lanciarsi nelle prime 5 in campionato. Ha dimostrato di aver fatto un buon calcio, con più pregi che difetti. In Coppa Italia ho capito la sua scelta: la squadra non ne aveva più, non riusciva più a superare la metà campo. Voleva sfruttare l'unica occasione per fare gol e chiudere il match. Poi ha voluto proteggere Biraghi, perché la palla in quel momento è arrivata a lui, il meno adatto in quelle situazioni”.