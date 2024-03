Pellissier: "Per lasciare una società come la Fiorentina, ci vuole la chiamata di un club veramente importante. Italiano..."

Sergio Pellissier, storico centravanti del Chievo Verona, è passato a Radio Bruno Toscana dove ha commentato il suo ex compagno di squadra Vincenzo Italiano, in uscita a fine stagione dalla Fiorentina:

“Per lasciare una società come la Fiorentina, ci vuole la chiamata di un club veramente grande”

“E' uno che vuole vincere sempre, un lottatore, rosica quando non riesce a prendere i tre punti. Ma per lasciare una società così solida, con un centro sportivo straordinario, devi andare in una squadra veramente forte”.

Su Belotti, l'ex attaccante italiano

Ancora: "Belotti fino a pochi anni fa era uno degli attaccanti più importanti della Serie A, reggeva l'attacco da solo. Ultimamente ha giocato meno ed è calato, ma se gli viene data importanza, può tornare quello di un tempo".