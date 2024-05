Il presidente dell'ATF Federico De Sinopoli è stato intervistato da Lady Radio e si è espresso riguardo ai punti salienti dell'organizzazione della trasferta ad Atene per ciò che concerne i tifosi viola, toccando vari argomenti.

‘Ci sono tante spese da fare ed è complesso reperire aerei’

"Credo che siano state tirate fuori cifre che devono essere corroborate poi dai fatti. Le previsioni tirare fuori da un cilindro di ipotetici viaggi è azzardato. La vendita è partita oggi per gli abbonati PRO, c’è una parte di tifosi che aveva già provveduto al volo avendo fiducia dell’arrivo ad Atene della Fiorentina.I numeri? È presto per dirlo, come ho predetto. Vanno attesi gli sviluppi attorno ai voli charter, al di là del costo, comunque in linea col mercato, intorno ai 400€. Serve capire quanti se ne possano reperire, non è semplice. Per noi è una passione ma c’è tanto lavoro dietro. L’aiuto possibile lo si divide in due parti, servirebbe qualche sponsor per poter rendere più accessibile il viaggio; l’altro il reperimento vero e proprio degli aerei, non ce ne sono tantissimi, in Italia la situazione delle compagnie aeree non è come quella di altri paesi. Occorre spostarsi dalla Toscana per prendere il volo, e sarebbe uno sforzo da fare per un giorno da ricordare, ma anche il viaggio verso l’aeroporto incide sull’esborso e non è semplice".

‘Da oggi in vendita anche una maglietta speciale per la finale di Conference League’

“Più biglietti i tifosi viola comprano, meno commistione con i tifosi terzi ci può essere. La UEFA ha necessità di avere una finale con lo stadio pieno e questo è normale, per mandare in giro per il mondo l’immagine di una situazione positiva. I ragazzi della Curva hanno deciso di coinvolgere i tifosi e da oggi sarà in vendita una maglietta che vuole essere un filo conduttore per il tifo che andrà ad Atene e quello che rimarrà in città”.

