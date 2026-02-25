Il Parma non riavrà Suzuki per la trasferta di Firenze. E Cuesta rischia di non poter contare su un ex Fiorentina
Tra meno di due settimane, dopo la sfida contro l'Udinese in programma lunedì, la Fiorentina ospiterà il Parma. La squadra di mister Cuesta, dopo la sorprendente vittoria a San Siro contro il Milan, è in una posizione di larghissima sicurezza sulla zona retrocessione.
Un'assenza in più per il Parma a Firenze
Intanto, però, filtrano informazioni verso la trasferta di Firenze. Sicuramente indisponibili Almqvist e Ndiaye per infortunio, ma adesso Sky Sport conferma anche l'assenza di Zion Suzuki al Franchi. Il portiere deve ancora riprendersi dalla frattura del dito e dello scafoide: rientro programmato per il turno successivo.
E Nicolussi rischia il ritorno da ex
E attenzione a un freschissimo ex viola che potrebbe saltare Fiorentina-Parma… dal cartellino giallo facile. I crociati ospiteranno il Cagliari e, tra la lunga lista di diffidati, c'è anche Hans Nicolussi Caviglia.