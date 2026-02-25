​​

header logo

Il Parma non riavrà Suzuki per la trasferta di Firenze. E Cuesta rischia di non poter contare su un ex Fiorentina

Redazione /
Nicolussi Caviglia
Nicolussi Caviglia. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Tra meno di due settimane, dopo la sfida contro l'Udinese in programma lunedì, la Fiorentina ospiterà il Parma. La squadra di mister Cuesta, dopo la sorprendente vittoria a San Siro contro il Milan, è in una posizione di larghissima sicurezza sulla zona retrocessione.

Un'assenza in più per il Parma a Firenze

Intanto, però, filtrano informazioni verso la trasferta di Firenze. Sicuramente indisponibili Almqvist e Ndiaye per infortunio, ma adesso Sky Sport conferma anche l'assenza di Zion Suzuki al Franchi. Il portiere deve ancora riprendersi dalla frattura del dito e dello scafoide: rientro programmato per il turno successivo.

E Nicolussi rischia il ritorno da ex

E attenzione a un freschissimo ex viola che potrebbe saltare Fiorentina-Parma… dal cartellino giallo facile. I crociati ospiteranno il Cagliari e, tra la lunga lista di diffidati, c'è anche Hans Nicolussi Caviglia.

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti