Pernat: "Gudmundsson? Un campione, consiglio a Palladino di farlo giocare dove vuole. Se lo mette seconda punta rende il 50 per cento in meno"

Il manager numero uno del motomondiale, Carlo Pernat, è anche un grande tifoso del Genoa, che sarà la prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Con lui La Nazione ha parlato prima di questo appuntamento.

“Prima di tutto mi piace l'allenatore”

“Chi mi piace della Fiorentina? Prima di tutto l'allenatore. Palladino è giovane, bravo e preparato. Lo conosco perchè lui è stato proprio al Genoa. Raffaele è forte e obiettivamente gli hanno fatto una bella squadra”.

“Gudmundsson un campione”

Ma dal Genoa è anche passato Gudmundsson: “E' un giocatore straordinario - continua Pernat - e se posso dare un consiglio a Palladino gli dico questo: lui deve giocare dove vuole, fare quello che vuole e non essere imbrigliato. Gilardino gli concedeva questo e ha fatto numeri da campione…E a chi sostiene che Gud potrebbe essere una seconda punta dico che in quella posizione, lui rende il 50 per cento in meno rispetto a farlo partire più indietro e senza lacci".