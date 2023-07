Di Marzio: "Fiorentina in trattative con il River Plate per Beltran. Operazione onerosa"

C'è un nome nuovo di mercato per la Fiorentina. A farlo uscire è il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito personale, racconta come il club viola sia in trattativa con il River Plate per Lucas Beltran (22), professione attaccante.

“I toscani lavorano per Beltran - scrive Di Marzio - del River Plate con il quale è diventato campione d'Argentina. Tra i due club ci sono stati dei contatti continui per trovare l'intesa. L'operazione è molto onerosa, circa sui 20 milioni, compresi i bonus, probabilmente legata all'uscita di un attaccante”.

Non è un caso che in queste si parli di una possibile cessione di Cabral.