Corriere Fiorentino: Quella clausola che la Fiorentina vuole alzare

Due pagine su Fiorentina e stadio, le troviamo stamani all'interno del Corriere Fiorentino.

Pagina 8

Apertura per: “Si riparte da tre”. Ovvero: “Nella prima partitella Pioli prova il 3-5-2 usato da Palladino Di Gudmundsson il primo gol stagionale, applausi per tutti”. In taglio basso: “Kean, la clausola è scaduta E adesso il club vuole alzarla”. Occhiello: “Nessuno scossone nell'ultimo giorno utile per pagare i 52 milioni. Pradè lavora al rinnovo: pronti 4 milioni l'anno, ma a patto di alzare la cifra della rescissione”.

Pagina 9

Qui leggiamo: “Lavori anche di notte, il Franchi va di corsa verso l’Europeo 2032”. In taglio basso infine: “Ponteggi, curva e Torre: come procede il cantiere”.