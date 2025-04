Una pagina dedicata alla Fiorentina dal Corriere Fiorentino.

Apertura stamani per: “Viola, tutto d’un fiato”. Sottotitolo: “Prima il Betis, poi la Roma: può essere la settimana decisiva della stagione Gli spagnoli sono in forma, ma Palladino studia come battere il decano Pellegrini”.

Kean

Inoltre leggiamo: “Kean rientrato a Firenze, stamani è atteso al Viola Park. E giovedì sarà in campo”.