L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “A Udine bisogna pensare a vincere, per non avere rimpianti nel caso in cui la Lazio perdesse con il Lecce. La Fiorentina deve fare tre punti, poi vedremo cosa succederà a Roma. A me piacerebbe rifare la Conference League, le competizioni è sempre meglio giocarle anche se sono di minore importanza. Dire che la Conference è venuta a noia, non esiste. Pensate se avessimo passato il turno col Betis, oggi saremmo in attesa di una finale col Chelsea”.

“Italiano è stato fortunato”

Poi ha aggiunto: “Si parla tanto del Bologna, ma ha gli stessi punti della Fiorentina. Ha vinto la Coppa Italia, va bene, ma Italiano ha avuto la fortuna di trovare un Milan che ha toppato la finale. Vorrà dire che noi siamo sfortunati, ma per il resto è il solito Italiano di Firenze, non è che ci sono trenta punti di differenza tra il Bologna e la Fiorentina”.