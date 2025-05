Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato così sul suo canale YouTube: “Andamento strano quello della Fiorentina. A un certo punto avrei giurato che sarebbe arrivata in carrozza in Europa, e pensavo che si sarebbe giocata anche un'altra finale di Conference League. La squadra di Palladino però ha avuto dei periodi lunghi di appannamento, ho avuto l'impressione che si fosse perso fiducia nell'allenatore e che qualcosa non andasse tra società e direzione tecnica, il che è rimbalzato nello spogliatoio”.

“Kean a Firenze si è sentito amato”

Poi Caressa ha aggiunto: “A Palladino bisogna dare il merito di aver restituito al calcio italiano un attaccante come Kean, che ha disputato una stagione strepitosa. Questo ragazzo a Firenze si è sentito amato, rispettato, e soprattutto ha avvertito la fiducia e ha sentito che il suo posto da titolare non era in discussione. La stessa fiducia l'ha avuta Parisi, che ha concluso la stagione in crescita con l'apice della partita contro il Bologna”.