Ulivieri: "Stima per Palladino e fiducia nei suoi mezzi, un allenatore deve saper reggere anche i fischi e la contestazione"

Il presidente dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), Renzo Ulivieri, ha avuto modo di commentare la situazione che sta vivendo alla Fiorentina il tecnico Raffaele Palladino.

“Reggere nelle situazioni belle e brutte”

Domenica scorsa è entrato nell'occhio del ciclone perché contestato dalla Curva Fiesole: “Ci sono momenti in cui i tifosi ti battono le mani e altri in cui ti fischiano - ha detto - un allenatore deve saper reggere entrambe le situazioni. Inevitabilmente siamo legati ai risultati e allo spettacolo che produciamo in campo".

“Stima per Palladino”

E poi: "Ho fiducia e stimo Palladino, questo lo posso dire, ma non voglio entrare nelle dinamiche societarie. Se confermare o no il tecnico spetta alla società viola. Come si riparte in una piazza in cui non c'è la massima fiducia? Io non l'ho mai avuta la massima fiducia dell'ambiente (ride ndr).