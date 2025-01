Graziani: "Se prima non vende, per la Fiorentina sarà difficile fare mercato. Gudmundsson e Pongracic? C'è qualcosa che non quadra"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato del mercato viola a Radio Bruno Toscana: “Folorunsho non mi dispiace, ma avrei messo nella trattativa anche Ngonge. Ad ogni modo, se non esce qualcuno sarà difficile per la Fiorentina fare acquisti. E quando dico qualcuno intendo, oltre ovviamente a Biraghi, Ikoné e Kouame che hanno uno stipendio importante".

“C'è qualcosa che non quadra…"

Poi ha aggiunto: “Dopo Kean, Gudmundsson è il giocatore più importante per la Fiorentina e non capisco questo utilizzo col contagocce. Ma se Palladino tiene fuori sia lui sia Pongracic, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Probabilmente, soprattutto sul conto dell'ex Lecce, non c'è più la fiducia di quando è stato preso”.