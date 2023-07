Arthur è sempre più vicino alla Fiorentina. Si lavora al prestito dalla Juventus, i dettagli

Arthur è sempre più vicino alla Fiorentina. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista brasiliano ha aperto alla destinazione e in queste ore le parti stanno dialogando per raggiungere un accordo.

Si lavora sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il fattore determinante è che la Juventus parteciperà in maniera cospicua al pagamento dell'ingaggio del giocatore. Su Arthur c'è anche l'interesse del Wolverhampton, ma la Fiorentina è in netto vantaggio.