Corriere dello Sport-Stadio: Tra la Fiorentina e l’Europa c’è sempre un palo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Viola al palo". E ancora "Ne ha colpiti 18: seconda in Europa".

Viene ripreso il tema della prima: "Tra i viola e l’Europa c’è sempre un palo". Sottotitolo: "Fiorentina alla pari con il Bayer Leverkusen di Xavi Alonso (Bundesliga) e dietro soltanto al Liverpool di Klopp (Premier) Diciotto legni colpiti in trenta partite: sul podio continentale meno ambito". In taglio basso: "Attaccanti, due mesi senza gol".

Altro argomento: "Più idee e geometrie serve un Arthur al top". Ovvero: "Italiano farà di tutto per portarlo rapidamente in condizione Con lui e Maxime Lopez ci sarà maggiore sostanza in mediana Il brasiliano è tornato in campo dopo uno stop di un mese".