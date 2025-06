L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giuseppe “Pepito” Rossi è intervenuto in un'intervista a Tuttosport, dove ha ricordato il 4-2 inflitto alla Juventus: “Di gran lunga la partita più emozionante della mia vita, ma anche quella più bella. A Firenze ho mangiato gratis per un mese. Fare una tripletta a quella Juve non è una cosa che succede tutti giorni, soprattutto quella squadra lì con Conte in panchina. Ogni 20 ottobre ricevo centinaia di messaggi, i tifosi della Fiorentina sono davvero speciali”.

Su Vlahovic: “Per il suo bene dovrebbe lasciare la Juventus, così può ritrovare il sorriso. Credo possa farlo solo altrove, non l'ho visto sereno negli ultimi tre anni. E non credo sia contento dei suoi risultati. Se trovasse un ambiente adatto a lui, potrebbe tornare a essere decisivo come lo era alla Fiorentina. Io allenatore? Mai dire mai, ma ci vuole molta pazienza e io ne ho poca. Al mondo del calcio, però, posso ancora dare tanto”.