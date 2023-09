Bucciantini: "Genk buona squadra, pareggiare in Belgio non è male. Attaccanti? Quando si ambienteranno cominceranno a segnare"

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha detto la sua a Radio Bruno Toscana sulle ultime vicende di casa Fiorentina: “Il Genk è una buona squadra, pareggiare in Belgio non è male anche se siamo mancati nel momento di chiudere la partita. Italiano è un allenatore che ci sta dando tanto, ci ha riportato tra le squadre che lottano stabilmente per l'Europa. Non dimentichiamo che l'anno scorso abbiamo giocato due finali”.

E poi ha aggiunto: “Arthur e Maxime Lopez possono giocare insieme. La più bella Fiorentina che ricordo giocava con Pizarro, Borja Valero e Aquilani, tutti e tre insieme. Altre due coppie sono Duncan-Mandragora e Barak-Bonaventura. Possiamo usare il centrocampo in due modi diversi, uno più fisico e uno più di qualità: l'allenatore deciderà di partita in partita”.

Infine sugli attaccanti: “Con Nzola e Beltran hai la possibilità di giocare in modo diverso. L'argentino viene dall'altra parte del mondo, bisogna dargli il tempo di ambientarsi e conoscere il calcio italiano. Nzola non è arrivato al cento per cento, ma quando troverà al condizione comincerà a segnare. Diamogli dieci partite prima di giudicare”.