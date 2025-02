In prima pagina sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si legge: “Griddy again, balla per noi”.

All'interno a pagina 2: “Verona, incrocio decisivo. Kean con Zaniolo e Fagioli. Formula potenza e qualità”. A pagina 3 si legge l'intervista a Beppe Iachini, mentre a destra: “I Butei come fradei: 50 anni di amicizia nonostante la politica”.

E a pagina 4 si parla della probabile formazione: “Comuzzo c'è: a destra. Mandragora scalpita”.