Dalla Brianza spunta un interesse per Sottil. Ma la trattativa con la Fiorentina potrebbe svilupparsi soltanto in un preciso momento

C'è un certo interesse da parte del Monza per l'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil. Sky Sport riferisce che il club brianzolo ha espresso l'apprezzamento per il giocatore viola, pur non presentando per il momento offerte ufficiali.

Non è da escludere però che, dopo aver ceduto gli esuberi, il Monza non possa intavolare una trattativa con la Fiorentina per portare Sottil alla corte del tecnico Raffaele Palladino.