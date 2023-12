Marelli: "Seconda ammonizione a Zalewski mi lascia perplesso, indiscutibile il rosso a Lukaku. E c'è un braccio di Mancini..."

L'ex arbitro Luca Marelli, su DAZN, ha commentato tutti gli episodi più rilevanti accaduti durante Roma-Fiorentina.

L'espulsione di Zalewski

“La seconda ammonizione di Zalewski mi lascia perplesso - ha detto - E' molto severa perché non ci vedo imprudenza e non è un'azione potenzialmente pericolosa”.

Il rosso a Lukaku

Sull'espulsione di Lukaku: “Fallo grave di gioco e per fortuna non ha preso la gamba in pieno di Kouame. C'è la gamba alta, piede teso, espulsione indiscutibile”.

Un episodio sfuggito

E poi un episodio sfuggito a molti: “All'85' invece Rapuano fischia un fallo in attacco contro la Fiorentina. In realtà non c'è nessun fallo in attacco, ma c'è piuttosto un tocco con il braccio di Mancini. C'è un pallone inaspettato, ma è anche un po' largo il braccio del difensore della Roma”.