Bucchioni: "De Rossi ha svoltato la stagione della Roma, è un'altra squadra rispetto quella di Mourinho. L'assenza di Beltran…”

Questo pomeriggio il giornalista Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la sfida di domani sera tra Fiorentina e Rorma. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non sono meravigliato di quanto avventuro negli ultimi mesi alla Roma, questo soprattuto per il fatto che gli ultimi due anni e mezzo con Mourinho sono stati imbarazzanti. Nonostante sia un grande allenatore io l’ho definito anche un cattivo maestro: oltre ad un brutto calcio, che di fato aveva affossato i giallorossi, ha rovinato tutto anche con alcuni comportamenti fuori dal normale. Tra discussioni post partita, espulsioni e la sua squadra che si era trasformata in una belva ferita, con i giocatori che non si sentivano inseriti nel progetto, ha rischiato di rovinare tutto. Quando vinceva la Roma era merito suo, quando perdeva invece la colpa era di giocatori e dirigenza. Fortunatamente per loro adesso la proprietà americana ha aperto gli occhi e con il tempo ai giocatori è tornato il sorriso, sono tornati a divertirsi. De Rossi non ha fatto altro che riportare il calcio al centro del progetto, cosa che Mourinho non era riuscito a fare”.

SI è poi focalizzato sulla partita, sottolineando che l’assenza di Beltran sarà pesante per la Fiorentina: "La partita di domani è importante, si dovrà fare arrivare meno palloni possibili a Dybala e Lukaku. Se la Fiorentina fa una partita come quella con la Lazio non mi preoccupa. Sono diverse partite che i giallorossi portano punti a casa, vediamo se riusciamo a fermarli. L'assenza di Beltran peserà, perché è un giocatore che ricopre tre ruoli, mi fa piacere che anche Italiano l'abbia sottolineato. Anche con la Lazio è stato lui il fulcro del gioco, non riuscivano a prenderlo. Perdi un giocatore in forma e in fiducia, ma sono tranquillo, perché lì molto probabilmente agirà un giocatore come Bonaventura. Serve una partita di grande aggressività”.

Ha poi concluso: “La Fiorentina dovrà essere brava a far arrivare meno palloni possibili alla coppia offensiva della Roma, oltre che a sfruttare gli spazi che inevitabilmente gli verranno concessi dalla Roma. Molto dipenderà anche dal fattore campo, ne sono convinto: quando il Franchi vuila, può davvero essere decisivo e fare la differenza. Italiano lo sa e caricherà la squadra a mille. Parisi? E’ una delle situazioni piu misteriore di questa suqadra. Sinceramente non so cosa dire su di lui, anche perche probabilmente è successo qualcosa che ha cambiato le cose in corsa. FOrse ha veramente pagato tanto questo salto dall'Empoli. Da essere un pilastro ad un giocatore che nemmeno viene preso in considerazione, mi sembra strano. Sicuramente è un anno di transizione, l'anno prossimo sarà più pronto”.