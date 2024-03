Monti: "De Rossi fortunato nelle prime uscite, ma ora la Roma fa paura. Ecco chi ruberei ai giallorossi"

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso viola Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina, alla vigilia della difficile sfida casalinga contro la Roma di De Rossi. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Da molto tempo considero la partita contro la Roma come se fosse la mia partita, e questo perche come potrete immaginare non la digerisco molto: per tanti anni ho vissuto a Roma e quando perdevamo mi facevano verde. A questo sommo il fatto che i giallorossi in questo momento sono una delle squadre piu in forma del nostro campionato, stanno facendo qualcosa di incredibili soprattutto dal suo arrivo in pancina: De Rossi è un tecnico molto preparato, conosce molto bene l’ambiente romanista ed è stato sicuramente molto bravo a sfruttare le tre partite iniziali. Erano abbordabilissime ed è stato bravo a portare a casa 9 punti. Sicuramente Daniele è stato bravo a cambiare qualcosa nella testa dei suoi giocatori, sono convinto che la cosa migliore l’abbia fatta a livello mentale: ha cambiato lo spogliatoio, adesso tutti sono pronti a giocare alla morte per lui. Cosa che in precedenza con Mourinho non era scontata. Cosa temo di loro? Che sono forti, ci hanno preso dieci punti. Sicuramente però non sarà la partita giocata con il Torino, perché loro ti fanno giocare a calcio. Io punto molto su questo fattore.

Ha parlato anche di alcuni singoli, che potranno essere tra i protagonisti della sfida: “Temo moltissimo la coppia Dybala-Lukaku, adesso sono cambiati e fanno paura a tutti: sono una delle coppie più forti ed assortite del nostro campionato. Allo stesso tempo se dovessi togliere un giocatore a loro e portarlo a Firenze io sarei andato volentieri su El Shaarawy: il faraone è un giocatore di alto livello, a Firenze potrebbe essere un’arma in più. Belotti? Succederà prima o poi che un ex segni alla sua vecchia squadra, a noi ci hanno segnato anche i magazzinieri. Sono convinto che Italiano l'abbia preparata molto bene, sono fiducioso.

Ha poi concluso parlando di Barak, autore del gol vittoria contro il Maccabi:”Sono letteralmente impazzito per il suo gol nel finale giovedì, questo perche a me Antonin piace tantissimo. È un calciatore forte, con un grande fisico, che seriamente troverebbe avere più spazio. Ha anche qualità tecniche, io sono rimasto veramente soddisfatto di lui.”