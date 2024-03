Capello: "Ipotizzavo che De Rossi potesse diventare cosi, Italiano invece ancora non riesco ad inquadrarlo. Domani..."

Quest’oggi l’ex allenatore di Milan e Roma Fabio Capello, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avito modo di analizzare la delicata sfida di domani sera tra la Fiorentina di Italiano e i giallorossi di De Rossi. Questo un estratto delle sue parole:

De Rossi quasi predestinato

“Domani si troveranno davanti un allenare che è appena partito, e sta facendo molto bene, e dall’altra parte un altro tecnico c’è un tecnico che conosce molto bene caratteristiche e valori della propria squadra. Sarà una partita molto interessante sotto l’aspetto tecnico tattico. La sfida sarà soprattutto interessante per motivi di classifica. Se sono stupito dell’inizio di De Rossi? Va sottolineato che Daniele ha avuto la fortuna di iniziare con tre partite iniziali che sulla carta erano molto abbordabili, e questo gli ha permesso di vincerle meritatamente e allo stesso tempo riuscire a convincere i propri giocatori che la via da seguire fosse un’altra. La fiducia poi fa il resto. E poi , oltre ad essere un ragazzo molto intelligente, è sempre stato un allenatore anche in campo.

Italiano può ancora migliorare

Si è poi focalizzato su Italiano: "Alcune volte è sorprendente, a volte invece crea molto senza raccogliere quello che merita: ancora non sono riuscito ad inquadrarlo. A volte fa cose molto belle e se c’è qualcosa in cui pecca forse è che non trova la giusta continuità, soprattutto nei risultati. Fa delle partite belle ed entusiasmanti e poi altre volte non riesco a capire perche faccia fatica, soprattutto in attacco: ma non riesco a capire il motivo di questo.. L'unica cosa che mi viene da dire è che alcune volte ha una manovra di gioco troppo lenta. Se la Fiorentina è capace di riportare un trofeo europeo in Italia? Sono fiducioso, perché verso la fine di stagione le squadre altre squadre arrivano stanche e le italiane, grazie alla tattica, hanno sicuramente le possibilità di arrivare fino in fondo. Questo in tutte e tre le competizioni”.