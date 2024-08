Andres Blazquez, CEO del Genoa, è stato intervistato da Cronache di spogliatoio ancora in merito al passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina: “Eravamo d’accordo con Gudmundsson già a gennaio: in estate sarebbe stato libero. Sapevamo di dover cedere qualcuno per rispettare il piano di ristrutturazione del debito”.

“Dopo Retegui eravamo apposto”

“Abbiamo venduto Retegui ed eravamo apposto. Ma lì Gudmundsson e l’entourage ci hanno iniziato a pressare perché avevano delle aspettative e nuove ambizioni”.

“Gud difficile da sostituire”

“La priorità di Gilardino era trovare una prima punta e noi abbiamo preso Pinamonti. C’è sempre stato un dialogo aperto con Gila: ‘Gud è un giocatore speciale, uno come lui è difficile da sostituire’”.