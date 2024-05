Il procuratore di Martinez Quarta in arrivo per parlare con la Fiorentina: Orizzonte Napoli per il difensore. E Comuzzo...

Il procuratore del difensore, Lucas Martinez Quarta, a breve arriverà in Italia per parlare con la Fiorentina.

Il Napoli lo segue da tempo

Di cosa? Del rinnovo contrattuale del giocatore. Situazione questa da monitorare con attenzione. L'argentino ha il suo accordo in scadenza nel giugno 2025 e, se non verrà prolungato, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è possibile che ceda alle tentazioni del Napoli che lo segue da tempo.

E per Comuzzo…

Sempre in tema di contratti e difensori, per Pietro Comuzzo può essere fatta valere l'opzione per allungare fino al 2026 per poi girarlo in prestito.