A Toscana Tv ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori, spaziando dal campo al mercato della squadra gigliata ed esprimendosi su moltissimi singoli della rosa del neo tecnico Palladino.

‘Palladino pensa di poter sbloccare Kean. Zaniolo? È fragile ma…’

“Sicuramente Kean non ha fatto tanti gol l’anno scorso ma questo vuol dire poco. Palladino ha altre idee di gioco rispetto a Italiano e probabilmente giocherà più in ripartenza e Kean è bravo ad attaccare lo spazio. Kean il grande centravanti identificato da Pradè? Per me l’errore è parlare di ‘grande centravanti’. Kean è bravo, un buon attaccante, qualche anno fa era considerato un talento fuori dal mondo, negli ultimi tempi però ha un po’ sofferto. Anche a livello caratteriale può migliorare. È una scommessa, che probabilmente Palladino pensa di poter vincere”.

“L’inserimento dell’Atalanta su Zaniolo non è un buon presagio per la Fiorentina, ma la scelta starà al giocatore. Parliamo di un talento che è stato molto altalenante, ha avuto due infortuni gravissimi che lo hanno penalizzato. Sono aspetti che portano a pensarci bene chi vorrebbe prenderlo. È fragile a livello fisico, e già la Fiorentina ha Gonzalez che non dà molte garanzie. Penso comunque che sarebbe un buonissimo acquisto per la Fiorentina e sarebbe compatibile con Gonzalez. Sottil temo faccia fatica nel gioco di Palladino, ma col lavoro si può migliorare”.

‘Giusto cedere Ikone, Beltran va tutelato. Occorre inserire i giovani'

“Kouame ha un ingaggio troppo alto, che non ha un senso, ed è un problema. Ha sempre fatto il suo e l’allenatore sa che può puntarci. Ikone è giusto che lasci la Fiorentina, in 3 anni non ha dato grandi risposte. Anche Nzola potrebbe partire. Non scordiamoci di Beltran, sul quale è stato fatto un investimento importante e va tutelato. Ma la Fiorentina è impegnata su tre fronti ed è giusto dare una rosa più ampia al tecnico. Mi dispiace che Amrabat non voglia rimanere, l’avrei visto bene nella rosa viola. In mezzo al campo servono almeno due centrocampisti”.

Il futuro di Sofyan Amrabat? Non sarà in viola

“I difensori esterni della Fiorentina secondo me sono dei terzini puri, da Dodô a Parisi, quindi vedo più una difesa a 5 che un centrocampo a 4. Dodô è superiore a Kayode ma il giovane viola è un’ottima alternativa. Se arrivasse un’offerta superiore a 20 milioni, potrebbe essere un affare, mi dispiacerebbe cederlo ma i difensori si possono sempre sostituire. L’idea di Palladino è quella di giocare con 3 difensori centrali, e questo è positivo per Milenkovic, che sarà il centrale della retroguardia, Martinez Quarta non può giocare in mezzo. Mi auguro tengano un giovane da far giocare, sia in difesa che a centrocampo. Darei un’opportunità a Lucchesi. Bianco ha fatto una buona annata a Reggio Emilia, bisogna provare a inserire un po’ anche i giovani”.

‘Ecco un calciatore che Palladino farà giocare molto, anche se non se parla’

“Terracciano viene messo in dubbio da due anni, ma è stato tra i migliori come rendimento, è un portiere affidabilissimo. Se la Fiorentina vuole far crescere Martinelli, meglio tenere Terracciano. Christensen? Non si sa che ne sarà, è con lui che forse farei cassa. Il danese non ha fatto vedere un granché, deve migliorare e dimostrare. C’è un calciatore di cui non si parla ma che ritengo fortissimo: si tratta di Barak. Per me Palladino lo farà giocare molto. È un calciatore che fa gol e nei due calciatori dietro la punta esprime il meglio”.